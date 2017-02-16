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16 Лютий 2017, Київ 11:13
Новини | Міжнародні

Казахстан підтвердив початок у другій половині дня переговорів щодо конфлікту в Сирії

Представник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, Астана, 23 січня 2017 року

Представник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, Астана, 23 січня 2017 року

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Новий раунд переговорів щодо врегулювання конфлікту в Сирії за посередництва Росії, Туреччини, Ірану та за схвалення ОНН розпочнеться в другій половині дня 16 лютого в Астані. Про це на брифінгу сьогодні повідомив офіційний представник МЗС Казахстану.

Повідомляється, що переговори розпочнуться з пленарного засідання за участі представників Росії, Туреччини та Ірану, а також делегації від сирійського уряду і опозиції.

Переговори, як пояснили в МЗС Казахстану, були перенесені в часі на один день «з технічних причин».

Представник делегації повстанців на переговорах Ях’я аль-Аріді 15 лютого заявив, що нинішня їхня делегація менша кількісно за ту, що була в Астані минулого місяця.

Сирійський режим представлений в Астані послом в ООН Башаром аль-Джафарі. Він заявив російській агенції «РИА Новости», що зустрічей віч-на-віч між урядом та опозицією не планується.

Представник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура заявив, що не буде особисто брати участь у переговорах, а його відомство буде представлене в Астані «технічною командою».

Перший раунд переговорів щодо Сирії минулого місяця не призвів до жодного значного прориву у врегулюванні конфлікту, який з 2011 року вже забрав життя понад 300 тисяч людей.

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