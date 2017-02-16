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16 Лютий 2017, Київ 11:18
Новини | Події

З початком дії надзвичайного стану в енергетиці на Запорізькій АЕС вимкнули один енергоблок

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Третій енергоблок Запорізької атомної електростанції вимкнений для проведення планового ремонту до середини листопада 2017, повідомляє урядовий портал.

«16 лютого 2017 року 00:01 енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведено в плановий середній ремонт тривалістю 270 діб (до 24:00 13 листопада 2017 року). На цей час на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на ЗАЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах норм.

Запорізька АЕС в останні роки виробляє понад 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більш ніж 23% від загального виробітку електроенергії в країні.

Сьогодні почав діяти надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду.

Відповідно до рішення Кабміну, ухваленого на позачерговому засіданні 15 лютого, передбачено регулярний техогляд енергоблоків атомних електростанцій у вихідні дні з метою зниження навантаження. Крім того, передбачено застосування графіків погодинного відключення електроенергії кінцевим споживачам. В уряді такі заходи пов’язали з повною блокадою постачання вугілля-антрациту з окупованих територій Донбасу і перебоями із постачанням вугілля на теплові електростанції України.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ – Лисичанськ – Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.

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