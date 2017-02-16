Через нічний обстріл в Авдіївці пошкоджено 8 будинків, люди не постраждали – поліція

Через обстріл житлового сектору Авдіївки на Донеччині минулої ночі зруйновано 8 приватних будинків, ніхто не постраждав. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції в Донецькій області.

«Під вогнем опинився район, розташований недалеко від промислової зони. В результаті розривів снарядів по вулиці Леваневського, Соборній, Лермонтова осколками було пошкоджено 8 будинків місцевих мешканців. Значної шкоди зазнали дахи будинків, стіни та вікна. А на вулиці Колосова внаслідок прямого влучення повністю згорів приватний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Інформацію про обстріли Авдіївки та пошкодження приватних будинків в старій частині міста підтвердив і керівник головного управління Нацполіції України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Повідомляється, що за фактами обстрілів відкриті кримінальні провадження за статтею про терористичний акт. На місці перебуває слідчо-оперативна група поліції.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.