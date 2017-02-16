У Конгресі вимагають розслідування відносин оточення Трампа з Росією

Провідні законодавці США знову поставили під сумнів відносини між Росією і помічниками президента Дональда Трампа. Кількість республіканців, які цікавляться цим питанням, зростає.

Республіканські і демократичні лідери юридичного комітету сенату попросили генерального прокурора США Джеффа Сешонса і директора ФБР Джеймса Комі 15 лютого надати документи і провести брифінг щодо деталей відставки Майкла Флінна, радника з національної безпеки, який залишив свій пост після того, як стало відомо, що він обговорював санкції США проти Росії з послом Росії Сергієм Кисляком до вступу на посаду помічника.

З огляду на дані про те, що Федеральне бюро розслідувань і Міністерство юстиції були залучені в події, пов’язані з відставкою Флінна, сенатори Чак Грасслі і Дайан Файнштейн заявили, що існують «суттєві питання» щодо переговорів Флінна з російськими високопосадовцями.

До тиску на Білий дім приєднався і голова комітету із закордонних справ Сенату Боб Коркер, який був прихильником Трампа. Коркер заявив, що проблема Росії загрожує порядку денному Трампа як у закордонних справах, так і внутрішніх, зокрема в охороні здоров’я та податковій політиці. Він висловив сумнів у здатності нової адміністрації стабільно працювати і сказав, що Флінн має дати пояснення перед Конгресом.

«Давайте отримаємо все, що стосується питання про Росію якомога швидше», – заявив Коркер телеканалу MSNBC. «Можливо, є проблема, яка, очевидно, набагато глибша, ніж ми зараз підозрюємо», – додав він.

Сенатор Ліндсі Грем, який змагався з Трампом за висунення на пост президента в минулому році, закликав до більш широкого двопартійного розслідування Конгресу, яке буде проведено знову сформованим спеціальним комітетом, а не існуючими комітетами Конгресу, якщо з’ясується, що під час президентської кампанії Трампа спілкувався з росіянами.

Голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн не виключив незалежного розслідування, але сказав, що він і інші законодавці «повинні з’ясувати багато ґрунтовної інформації», в першу чергу, про переговори Флінна і його можливі контакти з російськими посадовцями.

«Радник з національної безпеки президента не сказав віце-президенту Сполучених Штатів правду і мав бути звільнений. Це викликає багато питань, на які повинні бути відповіді», – додав Маккейн.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що очікує від сенатського комітету з розвідки, що вже розслідує дані про російське втручання в президентські вибори у США, також і розширення розслідування в контексті розмови з Флінном. Ініціативу підтримав і сенатор-республіканець Рой Блант з комітет із розвідки. «Думаю, краще раніше, ніж пізніше», – сказав Блант.

Демократи заявили, що сумніваються, що під керівництвом республіканців Конгрес або Міністерство юстиції буде займатися цим питанням досить активно, і вони вимагають провести незалежне розслідування про можливі зв’язки Флінна з російським урядом.

Демократ Чак Шумер заявив, що генпрокурор Джефф Сешонс, близький соратник Трампа, повинен усунутись від будь-якого розслідування.

Колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку 13 лютого після того, як стало відомо про його можливе обговорення під час телефонної розмови з послом Росії Сергієм Кисляком скасування санкцій США проти Росії. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року Флінн ще не обіймав жодних офіційних посад).

Флінн був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 року, але його зв’язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США.

Втрата радника з національної безпеки через короткий час після вступу на посаду є ускладненням для нового президента США, який зробив національну безпеку своїм головним пріоритетом.

Західні ЗМІ з посиланням на чиновників Білого дому 15 лютого повідомили, що новим радником президента США з національної безпеки може стати віце-адмірал у відставці Роберт Гарвард.