На похороні в Ємені вбили дев’ятьох людей

Вісім жінок і дитина загинули внаслідок авіаудару по поховальній церемонії поблизу столиці Ємену Сани, повідомляють місцеві жителі і медики.

Ще щонайменше 10 жінок були поранені внаслідок удару, що стався 15 лютого в районі Аргаб, за 40 кілометрів на північ від Сани.

Повстанці Хуті, які контролюють столицю Ємену, звинуватили підтримувану Саудівською Аравією коаліцію, до якої входять переважно арабські країни Перської затоки, у здійсненні удару.

У коаліції наразі не коментували звинувачення.

Бойовики шиїтського угруповання «Хуті» в Ємені воюють проти урядових сил, які підтримує коаліція сил, підтримувана Саудівською Аравією. У результаті цього конфлікту, який розпочався у вересні 2014 році, тут загинули 10 тисяч людей.

Коаліцію часто звинувачують в обстрілах весіль, похоронів, шкіл і лікарень в Ємені. Коаліційні сили заявляють, що ці обстріли не є навмисними.