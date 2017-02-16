Надзвичайні заходи в енергетиці України вступлять в дію з 17 лютого

Надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 лютого, вступлять в дію з 17 лютого і будуть чинними один місяць. Документ офіційно оприлюднений у випуску газети «Урядовий кур’єр» 16 лютого.

«Це розпорядження набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування, і діє протягом місяця», – йдеться в документі.

Як йдеться в розпорядженні, державний енергохолдинг «Укренерго», виходячи з наявних запасів палива для виробництва електричної енергії, має визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей, встановити вимоги до складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній, а також використовувати в разі потреби і за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості графіки погодинного вимкнення електроенергії і графіки аварійного вимкнення електроенергії.

За документом, рішення про надзвичайні заходи ухвалили у зв’язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи і з метою забезпечення «надійної, безперебійної, стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникненню дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії».

15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про надзвичайні заходи в енергетиці.

«Ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для громадян. Вимкнення будуть відбуватися в надзвичайних випадках, ми будемо заздалегідь попереджати. Зараз так питання не стоїть», – сказав прем’єр Володимир Гройсман.

Міністр енергетики Ігор Насалик уточнив, що можливість тимчасових вимкнень для медичних закладів, дошкільних закладів, шкіл не передбачена.

Раніше Гройсман закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу. Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ – Лисичанськ – Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.