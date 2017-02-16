Жебрівський: Папа Римський виділить жителям Авдіївки 200 тисяч євро

Для потреб жителів Авдіївки із фонду акції «Папа для України» буде виділено 200 тисяч євро, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, який зустрівся з апостольським нунцієм.

За його словами, апостольський нунцій, архієпископ Клаудіо Ґуджеротті відвідав 15 лютого Авдіївку і Краматорськ.

«Посол Ватикану приїхав на лінію фронту, щоб особисто висловити мешканцям Донеччини підтримку і солідарність а також передати благословення від Папи Римського Франциска. Це дуже важливий жест, бо цим сьогодні Папа Франциск засвідчує українцям, що ми не покинуті і не самотні», – написав Жебрівський у Facebook.

24 квітня 2016 року з ініціативи голови Католицької церкви була започаткована акція «Папа для України» для збору коштів на допомогу людям, що постраждали від бойових дій в Україні. Гроші збирали по всіх католицьких парафіях у Європі та в інших частинах світу. Лише особистий внесок папи в цю акцію склав 5 мільйонів євро.

У грудні 2016 року Папа Римський Франциск повідомив про перший транш фінансової допомоги Ватикану у розмірі майже 6 мільйонів євро для усунення гуманітарної кризи в Україні з нагоди різдвяних свят.