ГПУ: рішення про закриття справи Лещенка буде оскаржене

Прокуратура оскаржить рішення Печерського райсуду Києва про закриття адміністративної справи щодо народного депутата України Сергія Лещенка, повідомляє Генеральна прокуратура.

«Судом необґрунтовано відхилено клопотання прокурора, який брав участь у розгляді справи судом, матеріали справи не досліджено, допущено порушення процесу, що дає підстави звертатися до апеляційного суду міста Києва з апеляційною скаргою», – йдеться в повідомленні.

У ГПУ додали, що зараз готують матеріали для «реалізації права на апеляційне оскарження незаконного, на думку прокуратури, рішення суду».

Печерський районний суд Києва 15 лютого закрив адміністративне провадження щодо депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка «за відсутністю складу адміністративного правопорушення».

Постанова суду може бути оскаржена впродовж 10 днів.

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів). Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат пояснив, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

У грудні минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва. Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний стверджує, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження в справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення

У НАЗК вважають, що у купівлі квартири депутатом Лещенком є адміністративне порушення, передбачене частиною 1 статті 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Сергій Лещенко, який написав низку матеріалів про корупцію у найвищих ешелонах влади для видання «Українська правда», у 2014 році був обраний народним депутатом за партійними списками «Блоку Петра Порошенка».