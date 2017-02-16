Порошенко назвав блокаду на Донбасі дестабілізуючим фактором

Президент України Петро Порошенко назвав блокування залізниці на Донбасі дестабілізуючим фактором.

«Дестабілізуючим фактором в останні дні, на жаль, стало перекриття залізничних колій сполучення з тимчасово окупованими територіями і спроби повної економічної блокади», – сказав Порошенко.

«Розумію емоції багатьох українців, які щиро підтримують цю акцію. Ця емоція досить природна для суспільства, стомленого роками війни. Але тим політиканам, які цією емоцією скористалися для свого егоїстичного вузькопартійного піару, я ніколи не прощу їх цинізму і безвідповідальності», – додав він.

Він також повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України сьогодні розгляне питання блокади на Донбасі.

15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про надзвичайні заходи в енергетиці.

Як йдеться у документі, рішення про надзвичайні заходи ухвалили у зв’язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи і з метою забезпечення «надійної, безперебійної, стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникненню дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії». Ці заходи вступлять в дію з 17 лютого і будуть чинними один місяць.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ – Лисичанськ – Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.