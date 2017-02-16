27 правозахисних організацій підтримали кримського журналіста Миколу Семену

27 правозахисних організацій, об’єднаних у Платформу громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform) висловилися на підтримку кримського журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени, переслідуваного в анексованому Криму, повідомляє Центр інформації про права людини.

«Платформа Громадянської Солідарності (Civic Solidarity Platform) обурена жорстокістю заходів, застосованих російським урядом щодо тих, хто висловлює мирну незгоду з його політикою в Криму. Члени CSP висловлюють свою підтримку і солідарність з Миколою Семеною і закликають міжурядові організації та міжнародне співтовариство рішуче і чітко виступати проти репресивних дій Російської Федерації в Криму», – йдеться в повідомленні.

13 лютого правозахисники українського Центру інформації з прав людини виступили з відкритим зверненням до громадськості у зв’язку з початком розгляду в суді справи кримського журналіста, автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколи Семени.

Первинне засідання у справі Миколи Семени відбудеться 17 лютого в підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя.

Навесні в Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода Крим.Реалії. Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що добитися не вдалося.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск на нього.