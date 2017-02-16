КСУ переніс розгляд справи щодо е-декларування

Конституційний суд України відклав розгляд справи щодо

конституційності електронного декларування доходів чиновників, повідомляє прес-служба суду.

22 грудня 2016 року КСУ розпочав розгляд конституційного подання 48 депутатів Верховної Ради. Депутати просять визнати неконституційними низку положень закону «Про запобігання корупції», що стосується введення електронного декларування, і статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою запровадження кримінальна відповідальність за надання свідомо недостовірних відомостей у декларації про доходи.

48 народних депутатів – здебільшого з «Опозиційного блоку» – звернулися до Конституційного суду з поданням у грудні 2015 року.

Народні обранці вважають, що електронне декларування буде порушувати конституційні принципи верховенства права, законності, індивідуальної відповідальності, заборони втручання в особисте життя та конфіденційної інформації. Зокрема, йдеться про те, що декларації посадовців будуть викладені у відкритому цілодобовому доступі на одному з державних сайтів. Також під критику парламентарів потрапили статті, що зобов’язують декларувати недобудови, а також статті про покарання до двох років позбавлення волі за надання недостовірної інформації.

У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців. За даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, на час завершення першого етапу подали понад 131 тисячу декларацій. Нині триває друга хвиля декларування.