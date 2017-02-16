Нацрада не змогла розглянути питання ліцензії радіо «Вести»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не змогла розглянути питання про продовження ліцензії радіостанції «Вести».

Вранці Нацрада отримала від представників радіостанції супроводжувального листа і ухвалу районного суду міста Львів, яка була винесена 15 лютого.

Згідно з документом, жителька Львова звернулася із позовом до керівництва компанії ТОВ «ТРК Дивосвіт», яке мовить з логотипом радіо «Вести», із вимогою компенсувати завдану моральну шкоду від контенту, який транслюється радіокомпанією в Києві.

Суд задовольнив цей позов та ухвалив вимогу призупинити розгляд Нацрадою питання продовження строку дії ліцензії вказаної радіостанції.

«Заявниця попросила заборонити Нацраді розглядати це питання. Начебто вона, можливо, виграє цей суд і треба, щоб вибачилась компанія, а якщо не буде ліцензії, то як же їм вибачатись», – пояснив голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко.

Заявниця вимагає близько 70 тисяч гривень, розповідає Андрій Кошевий, виконавчий директор холдингу «Вести». На запитання, чи будуть в компанії оскаржувати ухвалу суду, виконавчий директор відповів: «Думаю, що так, але треба подивитись».

Поки в Нацраді тривало засідання, біля відомства зібрався мітинг. Громадські активісти та ветерани АТО вимагали припинити дію ліцензії радіостанції «Вести».

До активістів вийшов голова Нацради Юрій Артеменко і детально пояснив причини затримки в розгляді цього питання, посилаючись на те, що регулятор має намір діяти згідно з законом, аби не давати приводів для маніпуляцій.

«Я не можу казати, яке було б прийняте рішення, бо не один я голосую, а сім членів Національної ради. Я особисто займаю позицію – не продовжувати ліцензію. І в мене є підстави», – розповів мітингувальникам голова Нацради.

В Нацраді планують оскаржувати це рішення суду, а розгляд питання продовження ліцензії радіо «Вести» відклали на найближчий можливий термін.

Медіахолдинг «Вести» працює з 2013 року. У нього, окрім радіостанції «Вести FM», входить щоденна газета «Вести», яку роздають безкоштовно на вулицях. Цей холдинг пов’язують із Ринатом Ахметовим, за іншою версією – компанія пов’язана з одіозними Віктором Медведчуком, Сергієм Арбузовим і другом сім'ї Януковичів Сергієм Курченком. Крім того, холдинг пов’язували з екс-міністром доходів та зборів Олександром Клименком.