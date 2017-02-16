Полозов: речові докази по «справі Чийгоза» спростовують показання свідків

Адвокат Микола Полозов заявляє, що частина речових доказів у суді у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза спростовує показання свідків і потерпілих. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив Микола Полозов.

За інформацією адвоката, на 82 судовому засіданні прокурор продовжує представляти відеодокази, вилучені в свідка Валієва. На цих відеофайлах відображені події близько 13-14 годин (26 лютого 2014 року – ред.).

«Коли камера є на рівні людського зросту, неможливо побачити, що відбувається за людьми, які стоять попереду. Ці обставини спростовують свідчення низка потерпілих і свідків, які стверджували, що вони в натовпі, за десятки метрів від Чийгоза, могли бачити і чути, що він робить», – заявив Полозов.

За інформацією адвоката, на деяких роликах видно, як біляцентрального входу будівлі Верховної Ради АР Крим збирається низка людей, в тому числі Рефат Чубаров і Сергій Аксьонов.

«На двох відеофайлах присутній Ахтем Чийгоз. Ніяких дій, які приписує йому обвинувачення, він не робить. Під час виступу Чийгоза немає серед осіб, присутніх на ганку. У якийсь момент до Чубарова підійшов Заур Смирнов і почав давати якісь команди мітингувальникам. Тобто виконувати ті дії, котрі слідство приписує Ахтему Чийгозу», – додав Полозов.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.