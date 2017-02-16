Путін: влада України готує диверсії та теракти в Росії

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що влада України готує диверсії та теракти в Росії.

«Ми бачимо серйозне загострення ситуації на південному сході України останнім часом. Мета цього загострення очевидна: зірвати Мінські угоди. Сьогоднішня влада в Україні явно не готова до мирного вирішення цієї складної проблеми й робить ставку на силове вирішення», – сказав він на засіданні колегії Федеральної служби безпеки.

«Відкрито говорить і про організацію диверсійно-терористичної, підривної роботи, в тому числі й у Росії. Нас це не може не турбувати», – додав Путін.

Українська сторона наразі цих заяв не коментувала, проте напередодні у Службі безпеки України заявили, що деякі заходи, присвячені Революції гідності, організовуються з території Росії для дестабілізації ситуації в Україні.

Після анексії Росією Криму від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.