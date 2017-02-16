У Дніпрі побили відомого адвоката, він пов’язує напад зі своєю діяльністю

У Дніпрі невідомі побили відомого адвоката Андрія Вербу. Про це заявив сам адвокат, який наразі шпиталізований до лікарні.

Він пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю. За його словами, в під’їзді на нього напали двоє невідомих і передали «вітання» від осіб, справи проти яких він наразі веде.

«Сподіваюсь, що адвокатська спільнота і поліція відреагують на це свавілля», – заявив Андрій Верба

Лікарі діагностували в пацієнта струс мозку і численні гематоми.

Голова Дніпропетровського обласного відділення Спілки адвокатів України Євген Большаков заявив, що організація ухвалила звернення до генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, обласного прокурора та керівництва обласної поліції з проханням «особливого контролю справи щодо побиття адвоката Андрія Верби в зв’язку з його професійною діяльністю».

У головному управлінні поліції в Дніпропетровській області Радіо Свобода повідомили, що зареєстрували заяву потерпілого про побиття, справою займаються у Центральному райвідділі поліції міста, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.