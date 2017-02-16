ОБСЄ: мирні жителі продовжують страждати через бойові дії на Донбасі

В Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють, що мирні жителі продовжують зазнавати «надмірних страждань» через бойові дії на Донбасі. Про це йдеться в доповіді місії ОБСЄ.

У доповіді зазначається, що цивільні особи з обох сторін лінії зіткнення стикаються з такими труднощами: доступ до належного житла, безпечної питної води, енергії для приготування їжі, опалення та освітлення, а також доступ до найважливіших лікарських препаратів і основних медичних послуг.

«Військові дії призводять до порушень права мирних громадян на достатній рівень життя та загрожують життю. Зокрема, це стосується найбільш вразливих груп населення, включаючи жінок, дітей і людей похилого віку», – сказав голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан.

У доповіді ОБСЄ наголошується на важливості досягнення повного припинення вогню, виведення заборонених видів озброєння, дотримання зобов’язань в рамках Мінських угод.

Звіт організації базується на проведеному спостерігачами моніторингу з травня до кінця вересня 2016 року.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».