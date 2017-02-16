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16 Лютий 2017, Київ 15:49
Новини | Події

ОБСЄ: мирні жителі продовжують страждати через бойові дії на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ та місцева жителька на Донбасі, 30 січня 2017 року

Спостерігачі ОБСЄ та місцева жителька на Донбасі, 30 січня 2017 року

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В Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляють, що мирні жителі продовжують зазнавати «надмірних страждань» через бойові дії на Донбасі. Про це йдеться в доповіді місії ОБСЄ.

У доповіді зазначається, що цивільні особи з обох сторін лінії зіткнення стикаються з такими труднощами: доступ до належного житла, безпечної питної води, енергії для приготування їжі, опалення та освітлення, а також доступ до найважливіших лікарських препаратів і основних медичних послуг.

«Військові дії призводять до порушень права мирних громадян на достатній рівень життя та загрожують життю. Зокрема, це стосується найбільш вразливих груп населення, включаючи жінок, дітей і людей похилого віку», – сказав голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан.

У доповіді ОБСЄ наголошується на важливості досягнення повного припинення вогню, виведення заборонених видів озброєння, дотримання зобов’язань в рамках Мінських угод.

Звіт організації базується на проведеному спостерігачами моніторингу з травня до кінця вересня 2016 року.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».

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