Порошенко наполягає на невідкладності закону про вшанування подвигу учасників Революції гідності

Президент України Петро Порошенко наполягає на невідкладності ухвалення закону про вшанування подвигу учасників Революції гідності.

«Я ухвалив рішення і оголошую невідкладним проект закону України про внесення змін до законодавства з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», – сказав він на заході із вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні в Києві.

За його словами, увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні та подій Революції гідності є «питанням державної ваги».

«Спорудження Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні як місця національної пам’яті – наше всенародне завдання. Минулого року я висловив наше спільне переконання, що меморіальний комплекс має бути розташований тільки за адресою: алея Героїв Небесної сотні. Я в цьому абсолютно переконаний», – наголосив він.

Порошенко заявляв про плани звести музей саме на алеї Героїв Небесної сотні у листопаді минулого року.

Київська міська рада 9 лютого цього року дозволила розробку проекту меморіального комплексу, присвяченого загиблим під час подій Майдану, орієнтовна площа меморіально-музейного комплексу становить 1,23 гектари.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.