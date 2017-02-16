Рейтинг економічних свобод: Україна найгірша в Європі

Україна займає 166-у позицію серед 180 країн і територій у рейтингу економічних свобод і залишається серед країн з «репресованою економікою». Як заявляють дослідники з американського дослідницького центру The Heritage Foundation, що складають рейтинг, Україна, де триває політична і безпекова криза, залишається найменш економічно вільною економікою Європи.

«Рішуча відданість проведенню структурних реформ для зменшення корупції і подальшого відкриття економіки західним інвестиціям і фінансовим інституціям матиме вирішальне значення в сприянні стабілізації економіки. Уряд почав всеосяжний комплекс реформ для відновлення зростання, але прогрес поки що не очевидний», – заявляють укладачі Індексу економічної свободи-2017.

Україна набрала 48,1 бала, це на 1,3 бала вище, ніж минулого року. При цьому середній бал у регіоні – 68, а у світі – 60,9.

Із досягнень України за рік автори відзначають торгову свободу і податкову політику, із моментів, що викликають занепокоєння: верховенство закону, державні витрати, інвестиційну свободу.

Крім України, до списку країн з «репресивною економікою» входять ще 22 країни. Поруч з Україною в рейтингу – Ангола і Суринам.

До групи «вільних економік» увійшли п’ять країн і територій, які набрали понад 80 балів: Гонконг (спеціальний адміністративний район Китаю), Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія і Австралія.

Найбільше країн перебуває в середині Індексу, серед «помірно вільних» і серед «переважно вільних».

На 114-му місці, в переліку «переважно невільних» країн, перебуває Росія.

Рівень свободи економік країн світу розраховується за середнім арифметичним із 12 показників (раніше цих показників було 10), серед яких свобода бізнесу, торгівлі, фінансового сектору, інвестицій, праці, монетарна і фіскальна свобода, гарантії прав власності, розміри бюрократичного апарату, ступінь захисту від корупції. Таким чином, теоретично в «абсолютно вільної економіки» у підсумку може вийти 100 балів, а там, де свободи немає в принципі, відповідно – нуль.

Всі країни світу в цьому індексі розділені на 5 умовних груп – «вільні», «переважно вільні», «помірно вільні», «переважно невільні», «невільні». Повний рейтинг дає загальну картину економічних свобод серед країн і територій світу.