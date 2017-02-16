Кримські силовики викликали на допит брата Мустафи Джемілєва – правозахисники

Брату Мустафи Джемілєва Асану надійшла повістка від управління російської ФСБ. Про це Центру інформації про права людини повідомила дружина Асана Едіє Джемілєва.

Згідно з документом, Асан Джемілєв повинен сьогодні з’явитися на допит як свідок у Бахчисарайське відділення ФСБ.

За її словами, сьогодні ж на допит викликали ще двоє людей – Мустафа Мустафаєв і Муса Татарів, які також є учасниками національного руху кримських татар.

Едіє Джемілєва додала, що 80-річному Асану Джемілєву повістку прислали «сьогодні на сьогодні».

Мустафа Джемілєв є лідером кримськотатарського народу, уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу, народним депутатом України.

Міністерство закордонних справ України не раз висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити тиск на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низкуекономічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».