У Криму затримували журналістів СТБ і «Громадського радіо»

У Сімферополі 16 лютого затримували журналістів СТБ і «Громадське радіо», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, журналістів затримали для перевірки документів і невдовзі відпустили. Затримання відбулося поблизу офісу приймальні російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва в Сімферополі.

«Я вважаю, що дії співробітників поліції були незаконні. Нас півтори години тримали на морозі, вилучивши документи, пояснюючи це тим, що надійшов ... (дзвінок в поліцію – ред.) від громадян, яким наша поведінка здалася конфліктною. Насправді ні в яких конфліктах ми участі не брали. «Ласкаво просимо в Крим», – сказав нам на прощання поліцейський», – розповіла проекту Радіо Свобода Крим.Реалії журналістка СТБ Олена Лунькова.

Російські правоохоронці анексованого Криму не коментували інцидент.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».