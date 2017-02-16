Поліція: у Києві 19 лютого планують перекрити Хрещатик

У Києві 19 лютого в день річниці подій Революції гідності планують обмежити рух на вулиці Хрещатик, будуть встановлені рамки металодетекторів.

«Поки ми плануємо перекривати 19-го вулицю Хрещатик, прилеглі вулиці. Будуть встановлені рамки металодетекторів, буде поверхневий огляд», – сказав керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він також повідомив, що будуть посилені наряди на в’їздах у Київ.

Поліцію Києва в період відзначення Дня героїв Небесної сотні мають намір перевести на посилений режим несення служби, на службу вийдуть понад 6 тисяч правоохоронців.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.