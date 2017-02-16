Суд продовжив арешт «кримському диверсанту» Сулейманову

Суд в анексованому Росією Криму продовжив до 20 березня арешт Редвану Сулейманову, звинуваченому в причетності до планування диверсій, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з попереднім рішенням суду від 28 січня, Сулейманов був арештований до 28 лютого.

Затриманий влітку в Криму Сулейманов перебуває під арештом у Сімферопольському слідчому ізоляторі.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала по російських медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, нібито в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка.

За словами Сулейманова, спочатку в його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі та в аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

ФСБ Росії 10 серпня повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Цьому передувало триденне блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в'їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечує звинувачення Москви і називає їх «провокацією» російських спецслужб.