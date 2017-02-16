Поліція: у Києві затримали трьох людей через спробу нападу на В’ятровича

У Києві силовики затримали трьох людей, які сьогодні намагалися напасти на директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича.

«Це була спроба нападу. Трьох людей було затримано. З ними працює слідча група Шевченківського району», – сказав керівник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Водночас Володимир В’ятрович підтвердив факту інциденту.

«Якісь «хворі» в масках стояли перед Укрінформом, де мав відбутися мій звіт. Троє з них кинулися на мене – невдало для них. Зараз затримані поліцією. Звіт відбувся», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, як повідомив В’ятрович, під дверима Українського інституту національної пам’яті невідомі розлили червону фарбу і залишили наліпки «Славянская стража».

Український інститут національної пам’яті є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті. Серед завдань інституту – організація вивчення історії українського державотворення, боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі.