Тіллерсон і Лавров розпочали зустріч

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і голова МЗС Росії Сергій Лавро розпочали зустріч на полях саміту «Групи 20» (G20) у німецькому Бонні.

16 лютого, перед початком зустрічі, Лавров заявив, що Москва «не втручається у внутрішні справи інших країн», говорячи про звинувачення американських політиків після звільнення з посади радника з питань національної безпеки США Майкла Флінна через його розмову з російським дипломатом до вступу на посаду.

Сергій Лавров додав, що у нього з Тіллерсоном є багато питань для обговорення. Він висловив сподівання на створення «параметрів для подальшої роботи».

Зустріч Тіллерсона і Лаврова є першою зустріччю на високому рівні між представниками Вашингтона і Москва з часу інавгурації президента США Дональда Трампа.

Також 16 лютого в азербайджанському Баку мають зустрітися керівник Об’єднаного комітету начальників штабів Джозеф Данфорд і його російський колега Валерій Герасимов.