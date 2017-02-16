«Справа 2 травня»: громадське розслідування прогнозує позови проти України до ЄСПЛ

Незалежні експерти громадської «Групи 2 травня», яка була створена для альтернативного розслідування масових сутичок в Одесі 2 травня 2014 року, прогнозують позови проти України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Відповідну заяву учасники громадського розслідування зробили 16 лютого в Одесі, передає кореспондент Радіо Свобода.

На думку експертів групи, це пов’язано з порушенням одного з принципів справедливого суду – розгляду кримінальної справи у «розумні строки».

«Поки що неможливо сказати, коли будуть винесені вироки. Отже, варто очікувати позови проти України до ЄСПЛ», – зазначили члени «Групи 2 травня».

Також вони навели статистику, що зі 100 судових засідань у «справі 2 травня», які відбулися протягом двох років у Малиновському районному суді Одеси, лише 20 було присвячено вивченню доказів. Решта була зірвана або перенесена через неявку сторін.

В організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною з вогнепальної та травматичної зброї, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, обвинувачуються понад 20 «антимайданівців». П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов. Їхню справу розглядає Малиновський районний суд Одеси. Цього тижня арешт п’ятьох фігурантів продовжили до 14 квітня.

«Група 2 травня» була створена для альтернативного розслідування масових сутичок в Одесі 2 травня 2014 року, під час яких загинули (в тому числі померли в лікарнях) 48 людей, понад 200 були поранені.

Група розпочала роботу через 10 днів після подій. В її складі журналісти, представники громадськості, експерти. На основі вивчення фото- і відеоматеріалів, стрімів ЗМІ з місця подій, інтерв'ю учасників і свідків, запитів в держструктури, аналізу отриманих даних «Група 2 травня» відновила хронологію подій того дня, спростувала деякі найбільш поширені чутки навколо пожежі в будівлі профспілок на Куликовому полі.

У грудні 2016 року на каналі «UA: Перший» показали створений «Групою 2 травня» документальний фільм «Одесская трагедия: кровавый след «русской весны». В стрічці розповідається про те, як навесні 2014 року провалилася спроба встановлення так званої «Одеської народної республіки», яка мала стати аналогом самопроголошених «народних республік» на Донбасі.