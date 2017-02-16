Інститут нацпам’яті: у 2016 році в Україні перейменували 987 населених пунктів

У 2016 році в Україні перейменували 987 населених пунктів та 25 районів, повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам’яті.

За даними інституту, у населених пунктах України перейменували майже 51,5 тисячу топонімів, демонтували 2389 пам’ятників і пам’ятних знаків, які містили пропаганду тоталітарного режиму.

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила так званий пакет законів про декомунізацію, серед яких – закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон передбачає перейменування низки населених пунктів, а також зміни назв тих вулиць, що мають стосунок до діячів і деяких подій в історії комуністичного режиму.