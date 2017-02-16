Дружину екс-депутата Держдуми Вороненкова виключили з «Єдиної Росії»

Дружину колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова Марію Максакову, яка разом із чоловіком переїхала до України, виключили з партії «Єдина Росія», повідомив голова московського відділення партії Андрій Метельський.

За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні президенті відділення партії. «Одноголосно Максакова виключена з партії через порушення нею законодавства про партії. Вона сама визнала, що має подвійне громадянство», – сказав Метельський.

Раніше в інтерв’ю інтернет-виданню «Медуза» Максакова заявила, що має громадянство Німеччини.

Напередодні Слідчий комітет Росії оголосив у федеральний розшук чоловіка Максакової Дениса Вороненкова. Наприкінці року Вороненков із дружиною переїхав в Україну, де він у грудні отримав громадянство через наявність родичів на Херсонщині.

У Росії Вороненкову заочно інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах – рейдерське захоплення в 2011 році будівлі в центрі Москви вартістю в п’ять мільйонів доларів.

Раніше екс-депутат підтвердив опубліковану в кінці січня в ЗМІ інформацію про те, що він дав свідчення Генеральній прокуратурі України проти колишнього президента Віктора Януковича. В інтерв’ю порталу «Цензор.Нет» Вороненков також заявив, що виступав проти анексії Криму, хоча в серпні 2014 року писав у себе в Twitter протилежне.