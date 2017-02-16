Порошенко заявляє про збільшення частки атомної енергетики в енергобалансі України

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна збільшила частку атомної енергетики в загальному енергобалансі країни.

«Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили долю атомної енергетики в загальному енергетичному балансі. Було 47%, зараз стрімко наближається до 60%. А це мільйони тон вугілля, якого більше не потребує Україна», – сказав Порошенко під час засідання Ради Національної безпеки і оборони.

Він також привітав розробки проектів модернізації генеруючих потужностей, які використовують антрацитове вугілля, та переведення їх на використання вугілля газової групи.

«Мова йде про суттєве збільшення коефіцієнту корисної дії і забезпечення, щоб вони працювали на будь-яких видах пального. Незважаючи на те, що на це потрібно 2-3 роки, ця робота має розпочатися негайно і вже», – заявив Порошенко.

15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про надзвичайні заходи в енергетиці. Як йдеться у документі, рішення про надзвичайні заходи ухвалили у зв’язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи і з метою забезпечення «надійної, безперебійної, стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникненню дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії». Ці заходи вступлять в дію з 17 лютого і будуть чинними один місяць.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 15 лютого також звернувся до РНБО з проханням розглянути аспекти і вплив цього блокування, а також вжити заходів для того, щоб «ця проблема була знята».

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.