Тіллерсон – Лаврову: США очікують від Росії виконання зобов’язань щодо України

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив голові МЗС Росії Сергію Лаврову, що Кремль мусить дотримуватися своїх зобов’язань щодо України у разі співпраці між Москвою й адміністрацією президента США Дональда Трампа.

16 лютого, після зустрічі з Лавровив у Бонні, Тіллерсон зазначив, що США готові співпрацювати з Росією, «коли будуть знайдені сфери для практичної співпраці, яка принесе користь американському народу».

«Але США відстоюватимуть інтереси і цінності американців і союзників», – зазначив Тіллерсон.

Рекс Тіллерсон наголоси також, що США очікують від Росії дотримання зобов’язань щодо виконання Мінських угод щодо України і «роботи задля деескалації конфлікту в Україні».

Рекс Тіллерсон і Сергій Лавров зустрілися 16 лютого на полях саміту «Групи 20» (G20) у німецькому Бонні.

Лавров повідомив після зустрічі, що сторони обговорили питання щодо Сирії, України і Афганістану. За його словами, питання санкцій США проти Москви не обговорювалося.