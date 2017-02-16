У Києві на річницю Майдану наразі заплановані 13 масових заходів – поліція

У Києві у дні вшанування героїв Небесної сотні з 18 по 22 лютого наразі заплановані 13 масових заходів.

«У нас є 13 повідомлень про масові заходи, серед яких частина закликів розміщена в мережі інтернет – їх ми також враховуємо. Це акції різних громадських організацій і політичних сил. Заявлена кількість їх учасників від 100 до 100 тисяч осіб», – сказав під час брифінгу керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Також він уточнив, що найбільшу заявку на 100 тисяч учасників подала ОУН.

У поліції Києва наголошують, що це лише попередні дані.

Правоохоронці розраховують на більшу кількість анонсованих масових заходів.

«Хочу нагадати, що, згідно з нашим законодавством, заявка може бути подана безпосередньо перед проведенням заходу», – зауважив Крищенко.

Поліцію Києва у період проведення акціймають намір перевести на посилений режим.

Напередодні у Службі безпеки України заявили, що деякі заходи, присвячені Революції гідності, організовуються з території Росії для дестабілізації ситуації в Україні.

Із 18 по 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.