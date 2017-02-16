Родичі утримуваного бойовиками Козловського закликають світ посприяти його звільненню

Родичі українського історика і релігієзнавця Ігоря Козловського, якого тримають в ув’язненні в Донецьку бойовики угруповання «ДНР», закликають міжнародну спільноту зробити усе можливе для його звільнення. Козловський, якому 16 лютого виповнюється 63 роки, перебуває в полоні вже 387 днів.

«Наскільки нам відомо, це питання піднімається на кожній Мінській групі. Але з боку так званої «ДНР» постійно відбуваються відмови. Остання з озвучених – що він громадянин «ДНР», хоча незрозуміло, яким чином вони вирішують, хто є громадянином «ДНР». Тому надії на те, що його звільнять через обмін, практично немає», – заявив 16 лютого в Українському кризовому медіа-центрі в Києві племінник Ігоря Козловського Денис Козловський.

«Ми хочемо звернутися до дипломатичних місій, щоб вони за можливості передали інформацію у свої міністерства, щоб якось вплинути на Російську Федерацію, яка має ключовий вплив на цей процес», – заявив син вченого Олександр Козловський.

За словами Валентини Козловської, дружини релігієзнавця, востаннє вони спілкувалися напряму, по телефону, 6 грудня. «За останні два місяці до нас доходять тільки уривки інформації від адвоката, який спілкується зі слідчим», – додала вона.

За її даними, бойовики звинувачують Козловського у «незаконному зберіганні вибухових речовин». Родичі ці звинувачення заперечують.

Родичі нагадали, що Ігоря Козловського затримали через день після вибуху біля пам’ятника Леніну у Донецьку. «Для його затримання не було ніякої конкретної підстави. Гадаю, його просто «взяли на замітку» як людину із проукраїнською позицією і чекали зручного моменту для того, щоб показати «результати» роботи», – зазначив Денис Козловський.

Наприкінці січня 2016 року бойовики у Донецьку затримали вченого-релігієзнавця, професора Ігоря Козловського. Від самого початку конфлікту він рідко виїжджав із Донецька – доглядав за своїм тяжкохворим сином, прикутим до інвалідного візка. Ігор Козловський, окрім занять науковою діяльністю, був одним з активних прихильників мирного співіснування в Україні парафіян різних церков.