У Росії ініціюють заборону фільму про відносини царя і балерини

Офіс муфтія російського Дагестану приєднався до ініціативи щодо недопущення показу у Росії романтичного фільму про царя Миколу II.

В офісі муфтія Радіо Свобода повідомили, що підтримують ініціативу депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської про проведення розслідування щодо фільму «Матильда», режисера Олексія Учителя, який ще не вийшов на екрани.

Поклонська, яка після російської анексії українського Криму була призначена Кремлем генпрокурором півострова, намагається заборонити цей фільм. Вона заявляє, що у ньому цар Микола II, канонізований Російською православною церквою святим, змальований грішником.

У фільмі показуються відносини Микола II з балериною Матильдою Кшесинською, коли він ще був неодруженим принцом.

Поклонська також заявляє, що режисер неправдиво змалював Росію, як країну «п’яниць і блудниць».

12 лютого Наталія Поклонська заявила, що отримала листа від мусульман з російських регіонів, які висловлюють занепокоєння щодо фільму, зазначаючи, що ім’я царя Миколи II є також святим для мусульман. При цьому вона не сказала від кого саме і з якого конкретно регіону цей лист надійшов.

Між тим, провідний дагестанський експерт з питань ісламу Зіяутдін Уваісов сказав Радіо Свобода, що ім’я російського царя не може бути святим для мусульман, оскільки від був канонізований православною церквою.

Адвокат Олексія Учителя Костянтин Добринін 13 лютого застеріг Держдуму Росії зупинити спроби Поклонської «використовувати мусульманську картку у кампанії проти фільму».