ОБСЄ: минулого тижня 27 разів обмежили пересування спостерігачів на Донбасі

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що минулого тижня зафіксовані 27 випадків обмеження пересування спостерігачів на Донбасі.

«Спостерігачі стикнулися з обмеженнями свободи пересування 27 разів минулого тижня; 24 з них в районах, що не контролюються урядом», – йдеться у повідомленні місії в twitter.

15 лютого в ОБСЄ заявили, що підтримувані Росією бойовики не пропустили спостерігачів до окупованого Донецька.

У СММ ОБСЄ вже неодноразово заявляли про випадки обмеження свободи пересування спостерігачів, які мають здійснювати спостереження з виконання сторонами конфлікту Мінських угод.

Кілька пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську в 2014–2015 роках і відомих як Мінські домовленості, передбачають, серед іншого, припинення вогню, виведення з території України іноземних військ, найманців і озброєнь, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб чи встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт.