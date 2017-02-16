ОБСЄ: минулого тижня на Донбасі було менше порушень режиму тиші

Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ заявляє, що минулого тижня на Донбасі спостерігалося зменшення порушень режиму тиші.

«На перший погляд, ситуація у Донецькій та Луганській областях покращилася. Після різкого загострення в районі Авдіївки та Ясинуватій. Минулого тижня ми спостерігали меншу кількість порушень тиші. Їх кількість скоротилася на 75%, якщо порівняти з позаминулим тижнем», – сказав Гуґ.

За його словами, вчора спостерігачі зафіксували приблизно 200 випадків порушення режиму тиші.

«Порівнявши з тисячами, які фіксували щодня під час останнього загострення, стає очевидним – спостерігається більш-менш стабільний період деескалації», – зауважив представник ОБСЄ.

При цьому він наголосив, що сторони конфлікту все ще не відвели важке озброєння, це викликає занепокоєння.

«Близькість розташування сторін, яка стала причиною ескалації в Авдіївці, не зменшилася. Уздовж лінії розмежування подекуди сторони розділяють лише кілька сотень метрів», – зауважив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

Кілька пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську в 2014–2015 роках і відомих як Мінські домовленості, передбачають, серед іншого, припинення вогню, виведення з території України іноземних військ, найманців і озброєнь, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб чи встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт.