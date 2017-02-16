Поліція: бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки, загинула людина

Підтримувані Росією бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок обстрілу загинув мирний житель, повідомляє поліція Донецької області.

«Бойовики завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки. Зафіксовані влучання в багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна і в 9-му кварталі. Йдуть розбори завалів. Вже є загиблий – чоловік, 1973 року народження, помер в результаті осколкових поранень», – повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

Інформація про потерпілих уточнюється, додав він.

Бойовики угруповання «ДНР» цих заяв наразі не коментують. У свою чергу, вони звинувачують українських військових в обстрілі Горлівки.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Як повідомив 10 лютого президент України Петро Порошенко, від 29 січня на донецькому напрямку в зоні конфлікту на сході України внаслідок бойових дій загинули 15 українських військових і один рятувальник.