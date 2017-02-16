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16 Лютий 2017, Київ 20:19
Новини | Події

Поліція: бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки, загинула людина

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок в Авдіївці, 16 лютого 2017 року

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок в Авдіївці, 16 лютого 2017 року

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Підтримувані Росією бойовики обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок обстрілу загинув мирний житель, повідомляє поліція Донецької області.

«Бойовики завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки. Зафіксовані влучання в багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна і в 9-му кварталі. Йдуть розбори завалів. Вже є загиблий – чоловік, 1973 року народження, помер в результаті осколкових поранень», – повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

Інформація про потерпілих уточнюється, додав він.

Бойовики угруповання «ДНР» цих заяв наразі не коментують. У свою чергу, вони звинувачують українських військових в обстрілі Горлівки.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Як повідомив 10 лютого президент України Петро Порошенко, від 29 січня на донецькому напрямку в зоні конфлікту на сході України внаслідок бойових дій загинули 15 українських військових і один рятувальник.

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