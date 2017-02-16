Львівщина: запропонована владою територія не придатна для сміттєзаводу – комісія

На ділянці площею 12, 8 гектара, розташованій на території колишнього підприємства «Сірка» у Яворівському районі Львівщини, не можна будувати сміттєпереробний заводі і полігон для твердих побутових відходів, оскільки запропонована Львівською облдержадміністрацією ділянка розташована у карстово небезпечній зоні. Про це 16 лютого заявила науково-експертна групи під керівництвом академіка Ігоря Юхновського.

Згідно з висновкам и комісії, на місці колишніх сірчаних кар’єрів утворились великі озера площею близько 700 гектарів, поряд протікає річка Шкло, що впадає у Сян, далі у Віслу, тому розташування на цій ділянці полігону твердих побутових відходів і сміттєзаводу може спричинити екологічне лихо.

«Оцінюючи загальну ситуацію і критичний стан з накопиченням та вивезенням відходів як у Львові, так і у районах області, науково-експертна група рекомендує органам місцевого самоврядування громад краю об’єднати зусилля і ресурси для спільного подолання «сміттєвої кризи» на теренах Львівщини», – мовиться у висновках роботи науково-експертної групи.

Науково-експертну комісію ініціював і створив міський голова Львова Андрій Садовий після візиту у Львів прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Керівник уряду тоді заявив, що Львів отримав безкоштовно земельну ділянку під будівництво заводу і полігону.

Тим часом, згідно з висновками Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, на території комунального підприємства «Збиранка» наприкінці травня минулого року не було підпалу. Про це 16 лютого повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі через пожежу стався зсув сміття. Під час ліквідації обвалу сміття і пожежі загинули троє рятувальників і працівник комунального підприємства, тіло якого досі не знайдено. Міський голова Львова Андрій Садовий заявляє, що на сміттєзвалищі умисно була організована пожежа.

Зараз у Львові щодня вивозять сміття на полігони Львівщини та інших областей.