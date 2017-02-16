Сепаратисти систематично обстрілюють Авдіївку – Жебрівський

Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що систематичні обстріли українських позицій в Авдіївці з боку підтримуваних Росією сепаратистів.

«Зараз в Авдіївці кожних 20-30 хвилин чути віддалені вибухи. Луплять по околицях і позиціях наших військових», – написав Жебрівський у Facebook ввечері 16 лютого.

«Один снаряд потрапив у будинок на вулиці Гагаріна 1. Снаряд пробив у перекриття 5-го і 4-го поверхів і усе це обвалилось на третій поверх. Але дивом, плити склались як картковий будиночок. І під цією порожниною Господь врятував трьох людей – 2 мужчин і одну жінку. Рятувальники їх вже звільнили з-під завалів», – зазначив Жебрівський.

За його словами, один чоловік отримав незначне поранення.

Раніше у штабі української воєнної операції повідомили, що у п’ятницю у зоні бойових дій на Донбасі загинули 3 українських військових, 4 були поранені. За інформацією штабу, обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків велися по всіх напрямках.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові в ніч з 15 на 16 лютого обстріляли житловий сектор селища Калинове біля Первомайська, про постраждалих не повідомляється. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах сьогодні Горлівки.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.