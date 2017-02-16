Володимир Кличко оцінює свої шанси проти Ентоні Джошуа як «50 на 50»

Український боксер Володимир Кличко оцінює свої шанси «50 на 50» у поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Про це 40-річний Кличко заявив 16 лютого.

Володимир Кличко повертається на ринг після 17-місячної перерви. Його бій з Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на арені «Вемблі» у Лондоні.

Кличко-молодший мав повернутися на ринг 10 грудня 2016 року саме проти Джошуа, але отримав травму, через що поєдинок відклали.

Володимир Кличко є олімпійським чемпіоном з боксу у надважкій ваговій категорії, чемпіоном світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO, IBF, IBO, The Ring і WBA.