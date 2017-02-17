Троє військових загинули і 10 поранені на Донбасі, через обстріли загинув житель Авдіївки – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у п’ятницю повідомили, що в результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби загинуло троє українських військовослужбовців та один мирний житель. Як йдеться на сторінці штабу у Facebook, десять бійців ЗСУ також зазнали поранень.

Повідомляється, що загалом сепаратисти здійснили 66 обстрілів на всіх напрямках. Під обстріл з важкого озброєння і з використанням танку потрапила Авдіївка на Донеччині.

«О 18:13 російсько-окупаційні війська знову завдали артилерійського удару по житловому сектору міста Авдіївки…Внаслідок обстрілу поранено чоловіка 1973 року народження, який від отриманих осколкових поранень помер», – повідомили у штабі.

Також через обстріли бойовиків пошкоджено багатоповерхівки у Авдіївці, повідомили в Донецькій військово-цивільній адміністрації.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» звинуватили українську сторону в обстрілі Авдіївки. На своїх ресурсах вони стверджують, що ЗСУ обстріляли місто з танків. Крім того, бойовики звинувачують українських військових у обстрілі Ясинуватої з великокаліберної артилерії. Бойовики з угруповання «ЛНР» станом на 7:00 п’ятниці не вказують, як минули останні години на підконтрольних луганським сепаратистам територіях.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.