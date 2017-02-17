США підтримують принцип «двох держав» для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту – Гейлі

Посол США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі заперечила відмову Сполучених Штатів від принципу «двох держав» у вирішенні ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це вона заявила 16 лютого після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США не наполягатимуть на існуванні двох держав. Гейлі запевнила, що жодних змін у давній політиці США з цього приводу немає.

«Будь-хто, хто хоче сказати, що Сполучені Штати не підтримують рішення про дві держави – помиляється», – сказала Гейлі журналістам в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

«Ми повністю підтримуємо рішення за принципом двох держав, але ми також думаємо нестандартно», – додала вона після засідання Ради безпеки ООН щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Гейлі також зазначила, що Рада безпеки ООН упереджено ставиться до Ізраїлю, здійснюючи цим негативний вплив на процес близькосхідного врегулювання.

На прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу 15 лютого Трамп заявив, що в контексті ізраїльсько-палестинського конфлікту дивиться на варіант як однієї держави, так і двох, але виступає за той, «що буде до вподоби обом сторонам». Неоднозначне твердження президента США викликало перестороги в міжнародних оглядачів, які припустили, що може йтися про зміну дотеперішнього курсу США, що передбачає визнання палестинської держави в рамках остаточної близькосхідної мирної угоди.