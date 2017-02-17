На переговорах щодо Сирії в Астані не вдалося досягти прогресу – учасники

Учасники переговорів щодо врегулювання ситуації у Сирії не досягли прогресу під час зустрічі у столиці Казахстану Астані 16 лютого. Як повідомили посередники переговорів – представники Росії, Туреччини та Ірану, вони все ж продовжуватимуть зусилля зі зміцнення хиткої угоди щодо припинення вогню.

Переговори 16 лютого були другою спробою подолати глибокий конфлікт між протиборчими сторонами перед запланованим новим раундом переговорів Організації Об'єднаних Націй щодо Сирії в Женеві 23 лютого.

Представники сирійського уряду і повстанці вчергове відмовилися від зустрічі віч-на-віч, спільної заяви за участі всіх сторін після завершення 40-хвилинної зустрічі теж оприлюднено не було.

Замість цього Іран, Туреччина, Росія і урядовці Сирії домовилися створити спільну групу моніторингу з метою забезпечити дотримання крихкого шеститижневого перемир’я.

Представник повстанців Мохаммад Аллуш сказав, що зустріч «не досягла нічого практичного», але додав, що озброєна опозиція отримала кілька обіцянок з боку Москви. Так, Росія пообіцяла припинити обстріл районів опозиції і допомогти «зрушити процес звільнення політичних в’язнів», сказав Аллуш.

Російські та іранські парламентері повідомили, що переговори відновляться «менш ніж за місяць».