Суд у США задовольнив запит Білого дому на призупинення указу щодо іммігрантів

Апеляційний суд США в місті Сан-Франциско задовольнив запит Білого дому на призупинення дії імміграційного указу про заборону на в’їзд біженцям і громадянам деяких країн у зв’язку з заявою про видачу нового розпорядження.

Наразі жодної інформації про новий порядок немає, але посадовці адміністрації президента Дональда Трампа зазначили, що може йтися про заборону на в’їзд лише іноземцям з семи переважно мусульманських країн, які ніколи раніше не в’їжджали у Штати.

Юристи адміністрації Трампа запевнили, що новий порядок матиме на меті «прокладання шляху для негайного захисту країни», без порушень прав будь-кого і тривалих судових розглядів.

Президент Дональд Трамп на прес-конференції 16 лютого анонсував появу нового порядку в’їзду до США вже наступного тижня.

«Я не буду відступати від захисту нашої країни. Я був обраний на захист нашої країни», – сказав Трамп.

Напередодні у США відбулася акція «День без іммігрантів», метою якої було через невихід людей на роботу, навчання, через відмову від покупок продемонструвати важливу роль, яку відіграють іммігранти в американській економіці.