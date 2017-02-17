HRW: сторони конфлікту на Донбасі мають гарантувати безпеку цивільних під час перетину лінії розмежування

У правозахисній організації Human Rights Watch заявили, що цивільні громадяни України наражаються на постійну фізичну небезпеку через тривалі очікування на пунктах пропуску на лінії розмежування між територіями, контрольованими українською владою та сепаратистськими угрупованнями «ДНР» та «ЛНР». У звіті правозахисної організації закликали сторони конфлікту гарантувати безпеку цивільних, які перетинають пункти КПВВ.

«Відсутність належних санітарних та інших об’єктів інфраструктури в пунктах пропуску, а також незахищеність від наземних мін, можуть зробити і так виснажливий перетин, часто в довгому очікуванні при низьких і високих температурах, – небезпечним для цивільних осіб», – йдеться в заяві.

За даними правозахисників, через бойові дії у безпосередній близькості до лінії зіткнення, цивільні, які чекають у пунктах перетину і протягом ночі, потрапляють під обстріли.

«Цивільні особи, які живуть на сході України мають багато зв’язків по обидва боки від лінії зіткнення, наприклад, сім’ї, друзів чи майна, до яких, можливо, потрібно отримати доступ, – каже дослідниця Human Rights Watch із українських питань Таня Купер. – Сторони конфлікту визнають, що цивільні особи мають право переходити від однієї сторони до іншої, і тому вони повинні сприяти цьому і уникати заходів, які роблять перетин загрозливим для їхнього здоров’я чи навіть життя».

Особи, які мають владу по обидва боки від лінії зіткнення, повинні гарантувати, що цивільні громадяни не будуть страждати, додали у HRW.

Повідомляється, що правозахисники опитали понад 80 цивільних громадян по обидві сторони лінії зіткнення в листопаді-грудні 2016 року, і відвідали усі чотири функціонуючі пункти пропуску в контрольованій владою України частині Донецької області і так званій «сірій зоні». Під час бесід люди, які намагалися пройти через пункт пропуску, переважно говорили про труднощі, пов’язані з довгим очікуванням на відкритому повітрі, недостатній кількості персоналу на пунктах. Йшлося про те, що пропускні пункти часто не мають елементарних зручностей, таких як туалети і зони очікування. У Human Rights Watch стверджують, що почули від людей розповіді про неналежну поведінку від представників КПП по обидва боки від лінії розмежування, зокрема про лайку і хабарі.

Найчастіше люди перетинають лінію розмежування у сімейних справах, для покупок, отримання соцвиплат чи за іншої необхідності адміністративного характеру, як-от реєстрація в Пенсійному фонді чи реєстрація новонародженого.

Згідно з даними Держприкордонслужби України, протягом минулої доби через контрольні пункти лінію розмежування перетнули 22,3 тисячі людей. Найбільш піковими є дні від 15 до 25-го числа кожного місяця, коли люди з окупованих частин Донбасу їдуть на підконтрольну Україні територію за пенсіями та іншими соцвиплатами.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, понад 22 тисячі були поранені.