Хакера з України засудили у США до понад 3 років ув’язнення

Окружний суд в американському штаті Нью-Джерсі засудив на понад 3 роки (41 місяць) тюремного ув’язнення хакера з України за звинуваченням у використанні понад 13-ти тисяч комп’ютерів з метою викрадення персональних даних по кредитних картках. Про це повідомила прокуратура США 16 лютого.

Сергій Вовненко, відомий за прізвиськами «Дарклайф» і «Центуріон», торік визнав себе винним у шахрайських діях з використанням комп’ютерних мереж.

Крім тюремного терміну, суд постановив виплатити штраф у розмірі 83 368 тисяч доларів.

Адвокат Вовненка Тімоті Андерсон висловив задоволення, що термін не став ще більшим. Не виключено, що Вовненко може бути звільнений протягом кількох місяців, якщо йому буде зараховано ті 32 місяці, що він вже провів в ув’язненні. «Він зобов’язався не брати більше участі у злочинній діяльності», – сказав Андерсон.

За даними прокурорів, з 2010 до 2012 року 31-річний Вовненко зламував комп’ютери, щоб вкрасти імена користувачів і паролі для банківських рахунків і кредитних карток. Чоловік використовував «ботмережу» більш ніж з 13 тисяч комп’ютерів, заражених шкідливими програмами.