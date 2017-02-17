Комітет захисту журналістів вимагає від Росії зняти всі звинувачення щодо журналіста Семени

Базований у Нью-Йорку міжнародний Комітет захисту журналістів закликав Росію зняти всі звинувачення у «сепаратизмі» проти кримського журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени, переслідуваного в анексованому Криму.

У заяві від 16 лютого Ніна Огнянова, координатор Комітету захисту журналістів по країнах Центральної Азії, зазначила, що «критикувати владу не є злочином». Вона закликала російську владу в окупованому Криму «припинити переслідування журналістів».

Сьогодні, 17 лютого, в підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя має відбутися первинне засідання у справі Миколи Семени.

Напередодні 27 правозахисних організацій, об’єднаних у Платформу громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform) висловилися на підтримку журналіста.

Навесні в Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії». Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки немає.

Якщо Семену визнають винним за висуненими звинуваченнями, йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Президент корпорації Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Томас Кент у січні назвав звинувачення проти Семени «частиною спільних зусиль російської і підтримуваної Росією влади з перешкоджання журналістській місії RFE/RL щодо забезпечення незалежними ЗМІ жителів Криму».