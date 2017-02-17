Пакистан: кількість жертв нападу на суфійську святиню зросла до 80

Кількість жертв нападу на суфійський храм на півдні Пакистану 16 лютого зросла до 80-ти. Як повідомили політичні та військові лідери Пакистану 17 лютого, вони зроблять все, щоб придушити ісламських екстремістів, які взяли відповідальність за цей напад.

Повідомляється, що щонайменше 30 дітей також були убиті через атаку смертника угруповання «Ісламська держава». Ще понад сто людей зазнали поранень. Влада провінції Сінд, де сталася трагедія, оголосила триденну жалобу.

Прем’єр-міністр Наваз Шаріф пообіцяв «захистити країну» від бойовиків, а головний військовокомандувач Камар Баджва – активізувати наступ проти бійців «Талібану».

Повідомляється, що афганській стороні було передано список з 76 екстремістів, які утекли до цієї країни. Крім того, Пакистан закрив КПП Торхам на кордоні з Афганістаном «з міркувань безпеки».

Останніми днями посилилось насилля в окремих районах Пакистану. Були повідомленні про атаки із загиблими у провінції Белуджистан, племінному районі Моманд, у містах Пешавар та Лахор.