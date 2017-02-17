У Мюнхені відкривається міжнародна конференція з питань безпеки

Провідні світові лідери, дипломати і військові чиновники збираються в Мюнхені у п’ятницю на щорічну конференцію з питань безпеки. В кулуарах конференції має відбутися перша зустріч президента України Петра Порошенка з новим віце-президентом США Майком Пенсом, а міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проведуть зустріч у «нормандському форматі» – вперше після недавньої ескалації в Авдіївці на Донбасі.

На заході 17-19 лютого, як очікується, від нової адмніністрації президента США Дональда Трампа також будуть присутні міністр оборони Джим Маттіс, міністр внутрішніх справ Джон Келлі. З-поміж понад 30 глав держав та урядів і 80-ти міністрів та дипломатів– канцлер Німеччини Ангела Меркель, генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш, голова Європейської ради Дональд Туск і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Серед гостей 53-ї щорічної конференції з питань безпеки у Мюнхені будуть і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, міністр закордонних справ Китаю Ван І, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, прем’єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді і президент Афганістану Ашраф Гані.

Американський сенатор Джон Маккейн, критик політики Дональда Трампа стосовно Росії, також один з понад десятка американських представників, що відвідають конференцію.

Цього тижня Мюнхенська конференція з питань безпеки оприлюднила доповідь про виклики, які стоять перед світом. Голова конференції, посол Вольфганг Ішингер сказав, що нині на планеті найбільше нестабільності від часів завершення Другої світової війни.