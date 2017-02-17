Бердимухамедов склав присягу президента Туркменистану

Ґурбанґули Бердимухамедов склав присягу на третій семирічний термін на посаді президента Туркменистану.

На церемонії інавгурації в Ашгабаті 17 лютого Бердимухамедов поклав праву руку на конституцію країни і виголосив текст присяги.

На виборах 12 лютого кандидатуру чинного президента підтримали 97,69% виборців Туркменистану.

Центральна виборча комісія країни заявила, що активність виборців склала понад 97%. Водночас кореспонденти радіо Азатлик, туркменської служби Радіо Свобода, повідомляли, що до полудня під час відвідин виборчих дільниць у Ашгабаті, великої активності виборців вони не спостерігали.

На посаду президента на виборах 12 лютого претендували, крім Бердимухамедова, ще вісім кандидатів.

За даними радіо Азатлик, під час виборчої кампанії у Туркменистані спостерігалося грубе порушення виборчого законодавства. Зокрема, увагу громадськості привернули дії Гурбанґули Бердимухамедова, який 30 січня вручив телевізор на одній із зустрічей з фермерами, які пообіцяли підтримати його на виборах. Цю зустріч показали по державному телебаченню Туркменистану.

Від часу проголошення незалежності Туркменистану 1991 року міжнародні спостерігачі ще жодного разу не визнавали парламентські і президентські вибори в цій країні чесними і вільними.