Крим: адвокату Курбедінову повернули вилучену під час обшуку техніку

Кримському адвокату Емілю Курбедінову повернули вилучену під час обшуку будинку техніку. Про це він повідомив в коментарі кореспонденту Радіо Свобода.

«Питали про літературу і документи, виявлені у комп’ютері. Вони всі пов’язані з моєю професійною діяльністю, перебувають в матеріалах справи разом з експертизами», – повідомив адвокат.

26 січня російські силовики провели обшук в офісі адвокатів і в квартирі Еміля Курбедінова. В ході обшуків була вилучена вся техніка.

Сам факт повного вилучення техніки силовиками з офісу адвокатів правозахисники вважають порушенням російського законодавства

Адвокат Еміль Курбедінов був затриманий в Бахчисараї 26 січня, коли їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. В цей же день підконтрольний Росії суд визнав його винним в порушенні статті про «пропаганду і публічну демонстрацію нацистської атрибутики або символіки» і заарештував на 10 діб. Приводом для цього стало те, що ще в 2013 році Курбедінов опублікував у соцмережі «ВКонтакте» репост про мітинг в Сімферополі руху «Хізб ут-Тахрір», який заборонений у Росії; після окупації Криму на початку 2014 року Москва запроваджує цю заборону і на цій частині території України.

Курбедінов є одним з провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.