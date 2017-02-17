Від початку конфлікту на Донбасі загинули майже 2200 військових – Муженко

Від початку конфлікту на Донбасі 2197 українських військовослужбовців загинули, заявив начальник Генерального штабу, керівник Збройних сил України Віктор Муженко.

«Бойові втрати Збройних сил України за цей період становили 2197 осіб загиблими та близько 8 тисяч пораненими», – сказав він.

В ОБСЄ повідомляли, що минулого тижня на Донбасі спостерігалося зменшення порушень режиму тиш

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму.Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».